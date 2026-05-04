3 قتلى ومصابون بهجمات إسرائيلية على غزة الاثنين

غزة/ الأناضول

قُتل 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون، منذ صباح الاثنين، بهجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

جاء ذلك وفق ما أوردته مصادر طبية ومحلية للأناضول، حيث أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق عن مقتل 832 فلسطينيا وإصابة 2354 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، الاثنين.

وفي أحدث التطورات، قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في شارع (10) بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون بقصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين.

وفي جنوبي القطاع، أُصيبت سيدة فلسطينية برصاص إسرائيلي في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وفجر الاثنين، استهدفت قوات البحرية الإسرائيلية ساحل مدينتي رفح وخان يونس بالرصاص والقذائف.

وفي شمالي القطاع، قٌتل الفلسطيني موسى الأبيض (44 عاما) برصاص إسرائيلي في منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، حيث وصل جثمانه لمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وقصفت آليات إسرائيلية مدفعية، فجرا، الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية أن الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن وقوع ضحايا فلسطينيين وقعت في مناطق خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب الاتفاق.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف قتيل وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.