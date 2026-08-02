التطورات الميدانية في قطاع غزة أخذت اتجاها مغايرا لما أعلن عنه ترامب، حيث رصدت الأناضول تصعيدا ملحوظا في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ صباح الجمعة وحتى مساء الأحد

28 قتيلا منذ الجمعة.. هكذا ترد إسرائيل على تفاهمات وقف النار في غزة (تقرير إخباري) التطورات الميدانية في قطاع غزة أخذت اتجاها مغايرا لما أعلن عنه ترامب، حيث رصدت الأناضول تصعيدا ملحوظا في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ صباح الجمعة وحتى مساء الأحد

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

- الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين الجمعة و8 السبت و18 الأحد رغم موافقة حركة حماس على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق

- حماس اعتبرت التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى تعطيل التفاهمات مع الإدارة الأمريكية

في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي 28 فلسطينيا، بينهم أطفال، وأصاب عشرات آخرين منذ صباح الجمعة، في تصعيد رآه فلسطينيون بأنه محاولة لتعطيل تلك التفاهمات.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقة حركة "حماس" على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يتضمن انسحابا إسرائيليا من القطاع وتسليم الحركة لسلاحها.

وفيما لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي بشأن الوثيقة، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مسودة الاتفاق، واعتبرها "غير مقبولة"، وحرض على مواصلة عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين.

وكانت "حماس" أعلنت، الجمعة، أن وقف إسرائيل قتل الفلسطينيين يمثل المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ووضع إطار وجدول زمني للتفاهمات.

لكن التطورات الميدانية في قطاع غزة أخذت اتجاها مغايرا لما أعلن عنه ترامب، حيث رصدت الأناضول تصعيدا ملحوظا في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية منذ صباح الجمعة وحتى مساء الأحد، والتي أسفرت، عن مقتل ما لا يقل عن 28 فلسطينيا، بينهم أطفال، وإصابة عشرات، وفق مصادر طبية.

"حماس" اعتبرت التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى تعطيل التفاهمات مع الإدارة الأمريكية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار.

وطالبت في بيان، الأحد، "الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم، وإدانة هذه الجرائم الصهيونية ضد شعبنا، والتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق شعبنا، وإلزامها بوقف عدوانها بموجب الاتفاق".

وشملت الهجمات الإسرائيلية قصف منازل مأهولة وخيام نازحين، إلى جانب استهداف تجمعات مدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية:

** الجمعة:

- مقتل محمود محمد فطاير (33 عاما) وإصابة آخر جراء قصف إسرائيلي على شارع أبو عريف في مدينة دير البلح وسط القطاع.

- مقتل محمد عبد الناصر الخطيب (38 عاما)، إثر قصف إسرائيلي استهدفه في شارع صلاح الدين، شمال شرقي دير البلح.

- إصابة فلسطينيين اثنين أحدهما بجروح خطيرة، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع أبو عريف في دير البلح.

- إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة جراء قصف جوي إسرائيلي دمر 3 منازل في مخيم النصيرات ومدينة دير البلح، بعد إنذار بإخلاء مربعات سكنية، كما تسبب القصف بدمار واسع في منازل ومنشآت مجاورة.

- إصابة عدد من الفلسطينيين، بعضهم بجروح خطيرة، جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في منطقة المسلخ غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

- إصابة فلسطينيين اثنين بجروح متوسطة جراء إطلاق آليات إسرائيلية النار في منطقتي دوار العلم ودوار أبو حميد، جنوبي ووسط خان يونس.

- إصابة 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

- إصابة سيدة وطفل جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في منطقة المخابرات، شمال غربي مدينة غزة.

- إصابة شابين بنيران طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" في بلدة جباليا وحي التفاح بمدينة غزة، شمالي القطاع.

** السبت:

- مقتل فلسطينيين اثنين إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف منزلا في منطقة الصناعة جنوبي مدينة غزة.

- مقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين في شارع دير اللاتين بالبلدة القديمة جنوبي مدينة غزة.

- مقتل شاب وإصابة آخرين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في شارع الثلاثيني جنوبي مدينة غزة.

- مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على تجمع مدنيين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

- إصابة عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي في محيط دوار دولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

- مقتل فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على فناء منزل بمدينة دير البلح.

- مقتل شاب إثر استهداف نفذته مسيرة إسرائيلية في منطقة أصداء بمواصي مدينة خان يونس.

** الأحد:

- مقتل أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد (من عائلة أبو الطيف)، بينهم طفل وجنين في شهره السادس، إثر قصف شقة سكنية في برج السوسي قرب منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

- مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مركبة في محيط المحكمة الشرعية وسط مدينة غزة.

- مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما طفل، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

- إصابة فلسطيني بغارة إسرائيلية استهدفت شقة قرب مسجد فلسطين في حي النصر بمدينة غزة.

- مقتل الشقيقين محمد وحازم عطية جبر، بقصف إسرائيلي استهدف مركبتهم شرقي مدينة دير البلح.

- مقتل المسن كمال أبو معيلق (68 عاما) وزوجته هدى (59 عاما)، إثر غارة نفذتها مروحية إسرائيلية على منزلهما بمنطقة المشاعلة غربي المدينة.

- مقتل الشاب محمد هاني العر وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدفهما وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

- مقتل زوجين وطفلتهما (من عائلة الهمص)، وإصابة آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة القرارة شمال خان يونس.

- إصابة 5 فلسطينيين، بينهم أطفال، بقصف إسرائيلي استهدف نقطة لشحن الهواتف داخل مخيم الأرض الطيبة للنازحين في خان يونس.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، ما خلف أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي قتل 1230 فلسطينيا وأصاب 4076، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع.

ويقول فلسطينيون إن إسرائيل حولت اتفاق وقف إطلاق النار إلى "وهم"، وفاقمت الأزمة الإنسانية عبر مواصلة عدوانها على غزة، تزامنا مع إغلاق المعابر باستثناء إدخال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية.