بإرسال القافلة الـ11 المحملة بـ18 شاحنة من المواد الطبية والصحية، وفق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية..

215 شاحنة إجمالي المساعدات الأردنية إلى لبنان منذ مارس بإرسال القافلة الـ11 المحملة بـ18 شاحنة من المواد الطبية والصحية، وفق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية..

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

ارتفع إجمالي المساعدات الأردنية البرية المرسلة إلى لبنان إلى 215 شاحنة، الخميس، عقب إرسال القافلة الـ11 التي تضم 18 شاحنة محملة بالمواد الطبية والصحية.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (رسمية)، في بيان، إن القافلة أُرسلت بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية والشركاء والجهات الداعمة، ضمن الجهود المتواصلة لدعم "الأشقاء في لبنان".

وأوضحت الهيئة أن القافلة تضم 18 شاحنة محمّلة بالمواد الصحية والأدوية لتمكين القطاعات الحيوية والتخفيف من الأعباء المعيشية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة.

ونقل البيان عن أمين عام الهيئة حسين الشبلي قوله إن استمرار تسيير القوافل يعكس نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب لبنان خلال الظروف الصعبة، مؤكدا مواصلة التنسيق لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية في "تسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى الجمهورية اللبنانية".

وبتسيير القافلة الجديدة، يبلغ إجمالي المساعدات الأردنية المرسلة إلى لبنان 215 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية ومواد النظافة، إضافة إلى خيام ومخبزين متنقلين.

وكان الأردن أرسل في 16 يوليو/ تموز الجاري القافلة العاشرة، وضمت 26 شاحنة مساعدات، ضمن الجسر الإغاثي المستمر منذ 11 مارس/ آذار الماضي، عقب بدء الاعتداء الإسرائيلي الموسع على لبنان في الثاني من الشهر ذاته.

وأسفر ذلك الاعتداء عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.