17 قتيلا جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال 24 ساعة في إطار خروقات الجيش الإسرائيلي الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار

القدس/ الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 17 مواطنًا لبنانيًا خلال غارات شنّها على بلدات في جنوب لبنان، في إطار خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك وفق رصد الأناضول لوكالة الأنباء اللبنانية وبيانات الجيش الإسرائيلي حتى الساعة (20:40 ت.غ).

وبشكل شبه يومي، يوجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء قرى وبلدات لبنانية، تمهيدًا لقصف غالبًا ما يسفر عن قتلى وجرحى ودمار واسع، ضمن خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وصباح الاثنين، قُتل ثلاثة أشخاص في ثلاث غارات نفذتها طائرات مسيّرة استهدفت طريقين يربطان بين محافظتي النبطية والجنوب، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضحت الوكالة أن "مسيّرات معادية" استهدفت سيارة ودراجة نارية على طريق كفررمان–الجرمق، وسيارة أخرى على طريق الجرمق–الخردلي.

وفي وقت لاحق، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات كفررمان في قضاء النبطية جنوب لبنان، كما تعرّضت مدينة النبطية لـ"حزام ناري"، إضافة إلى غارة استهدفت المساكن الشعبية في قضاء صور.

وأفادت الوكالة بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان في قضاء النبطية.

ومساء الاثنين، أعلنت الوكالة مقتل مواطن وزوجته في غارة استهدفت منزلهما في بلدة عربصاليم بقضاء النبطية، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف تعمل على انتشال جثمانيهما من تحت الأنقاض.

كما قُتل شاب متأثرًا بجروح أصيب بها في غارة سابقة على البلدة ذاتها.

وفي السياق، أفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي شنّ غارات مساء اليوم على بلدات ياطر وحداثا في قضاء بنت جبيل، وجبال البطم في قضاء صور.

كما استهدف القصف المدفعي بلدة صريفا في قضاء صور وبرج قلاويه في قضاء بنت جبيل، ضمن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان.

وفي قضاء البقاع الغربي شرقي البلاد، أعلنت الوكالة مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدة مشغرة.

كما قُتل شخصان آخران في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كوثرية السياد في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وجاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، بدء شنّ هجمات على منطقة البقاع شرقي لبنان ومناطق أخرى.

وقال الجيش في بيان: "نهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وعدة مناطق أخرى في لبنان".

وجاء توسيع العدوان الإسرائيلي عقب كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، توعد فيها بتوجيه "ضربات كثيفة وقاسية" ضد الحزب.

كما وجّه متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، الاثنين، "إنذارًا عاجلًا" إلى سكان 10 قرى وبلدات في ثلاث محافظات لبنانية، طالبًا إخلاءها.

والقرى هي: النبطية التحتا، عين قانا، حاروف، زبدين، كفررمان، الدوير، عدشيت الشقيف (محافظة النبطية/جنوب)، وسجد، اللويزة (محافظة الجنوب/جنوب)، وميدون (محافظة البقاع/شرق).

وأضاف: "عليكم إخلاء منازلكم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى مناطق مفتوحة"، مدعيًا أن الإنذار يسبق استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله".

ومنذ 2 مارس/آذار، تشن إسرائيل هجومًا موسعًا على لبنان أسفر عن 3 آلاف و151 قتيلًا و9 آلاف و571 مصابًا حتى مساء الأحد، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان وبعضها منذ عقود، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.