150 لقاء عمل بين رجال أعمال أتراك وتونسيين لتعزيز الشراكات الاقتصادية

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

عضو مجلس المصدرين الأتراك باشاران بايراك للأناضول: نسعى لرفع صادرات تركيا إلى تونس من 1.2 مليار دولار إلى ملياري دولار

رئيس الغرفة التجارية التونسية التركية سلجوق يلماز للأناضول: تونس بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية ومنصة إقليمية للإنتاج

سفير تركيا لدى تونس أحمد مصباح دميرجان: التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار دولار في 2025 وبلغ 779 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من 2026

شهدت العاصمة التونسية، الخميس، نحو 150 لقاء عمل رجال أعمال أتراك ونظرائهم التونسيين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن برنامج البعثة التجارية العامة الذي ينظمه مجلس المصدرين الأتراك (TİM)، بمشاركة وفد من الشركات التركية وممثلين عن مؤسسات وشركات تونسية، في إطار فعاليات تستمر على مدى يومين وتختتم الجمعة، وفق مراسل الأناضول.

وقال عضو مجلس المصدرين الأتراك، نائب رئيس اتحاد مصدري خدمات السفن واليخوت التركي باشاران بايراك، للأناضول إن الوفد التركي يضم 19 شركة، مشيرا إلى تنظيم نحو 150 لقاء عمل مع قرابة 30 مشاركا من الجانب التونسي.

وأضاف أن صادرات تركيا إلى تونس تبلغ حاليا نحو 1.2 مليار دولار، معربا عن تطلع بلاده إلى رفعها إلى ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، واستهداف حجم تبادل تجاري إجمالي يتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.

من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية التونسية التركية سلجوق يلماز، للأناضول إن "تونس لا ينبغي النظر إليها باعتبارها سوقا تضم 12 مليون نسمة فحسب، بل بوصفها بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، ومنصة إقليمية للإنتاج، وجسرا طبيعيا يربط بين أوروبا وإفريقيا".

وأوضح أن "الموقع الجغرافي المتميز لتونس، ومواردها البشرية المؤهلة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإفريقية، توفر فرصا واعدة للمستثمرين".

وأكد يلماز أن "الهدف المشترك يتمثل في بناء شراكات أعمق في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والإنتاج".

بدورها، قالت المديرة المركزية للتظاهرات والعلاقات الدولية والمعلومات الاقتصادية بغرفة التجارة والصناعة بتونس دلندة مكي، إن "العلاقات الاقتصادية التونسية التركية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، والتعاون القطاعي، والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الجانبين".

وأضافت مكي، للأناضول أن "غرفة التجارة والصناعة بتونس تعتبر الشراكة مع تركيا أولوية استراتيجية".



وأشارت إلى اتفاقيات التعاون الموقعة مع غرفتي تجارة إسطنبول وأنطاليا، "والتي أسهمت في توفير إطار مؤسسي يدعم العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين".

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاءات الثنائية، أكد سفير تركيا لدى تونس أحمد مصباح دميرجان، أن إفريقيا تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتركيا في مجال تنمية صادراتها، مشيرا إلى أن تونس تحتل مكانة مهمة ضمن هذه الرؤية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ 779 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مسجلا نموا بنحو 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومنذ أعوام، تتكثف الزيارات الاقتصادية المتبادلة بين رجال أعمال من تونس وتركيا، ويشارك رجال أعمال وصناعيون أتراك في فعاليات اقتصادية بالبلد العربي.