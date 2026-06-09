قتل 13 شخصا بينهم فتى، وأصيب 31 بينهم مسعفان، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور بمحافظة الجنوب ومحافظة النبطية جنوبي لبنان.

13 قتيلا و30 جريحا بغارات إسرائيلية على صور والنبطية جنوبي لبنان قتل 13 شخصا بينهم فتى، وأصيب 31 بينهم مسعفان، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور بمحافظة الجنوب ومحافظة النبطية جنوبي لبنان.

بيروت، القدس / وسيم سيف الدين، عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

قتل 13 شخصا بينهم فتى، وأصيب 31 بينهم مسعفان، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة صور بمحافظة الجنوب ومحافظة النبطية جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المساكن الشعبية في صور ارتفعت من 1 إلى 9 شهداء، إضافة إلى 28 جريحا".

وفي وقت سابق صباحا، أفادت أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة شهيد من تحت الأنقاض، إثر غارات استهدفت عددا من المباني في المنطقة"، وذلك قبل إنذار من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة ومحيطها.

وأشارت إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات البحث ورفع الأنقاض للعثور على مفقودين.

كما أغارت المقاتلات الإسرائيلية على بلدات دير قانون رأس العين والرمادية والعباسية في قضاء صور.

وفي محافظة النبطية، أفادت الوكالة بأن "مواطنا استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفته داخل مزرعته في بلدة عدشيت بقضاء النبطية".

وأضافت أن "فتى (16 عاما) استشهد جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية أمام منزله في حي الشريفة ببلدة حبوش" بمحافظة النبطية.

وفي بلدة كفررمان بقضاء النبطية، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة فجرا على حي المرج، "ما أسفر عن سقوط شهيدين".

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، أن فرقها عملت على سحب جريح وإسعافه إثر غارة نفّذتها مسيّرة على سيارة في بلدة الشرقية بقضاء النبطية.

وأضافت أنه "أثناء تنفيذ مهمة الإسعاف تعرّضت الفرق لاستهدافٍ ثانٍ بمسيّرة، ما أدّى إلى إصابة عنصرين من الدفاع المدني اللبناني بجروح طفيفة".

وأكدت أنها "تواصل أداء مهامّها الإنسانية والإغاثية والاستجابة لنداءات الطوارئ، رغم الظروف والتحديات الميدانية الصعبة".

وأفادت وكالة الأنباء بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباحا غارات في النبطية على مدينة النبطية وبلدة كفرصير والمنطقة الواقعة بين كفرصير وصير الغربية، بينما تعرضت بلدة جبشيت لقصف مدفعي متقطع.

وفي العاصمة بيروت قالت الوكالة إن الطيران المسيّر الإسرائيلي "يحلق على علوّ منخفض فوق بيروت والضواحي".

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، أشارت الوكالة إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور، كما طال ليلا أطراف بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل.

وفي قضاء جزين، تعرضت منطقة القطراني، ولا سيما جورة خضر وحرج القطراني، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي قضاء صيدا، واصل الطيران الإسرائيلي المسيّر التحليق على علو منخفض فوق مناطق الغازية وبنعفول والصرفند وحارة صيدا والمية ومية، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة المصيلح قرب الرادار في قضاء الزهراني جنوبي البلاد.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً بلدتي صريفا بقضاء صور وحاريص بقضاء بنت جبيل، كما أغار الطيران المسيّر المعادي مستهدفاً بلدة برج قلاويه في قضاء صور على دفعتين.

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات لوقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، عبر قصف دموي يخلَّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و637 قتيلا و11 ألفا و188 مصابا، حتى الاثنين، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.