القصف طال مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب

12 قتيلاً و16 جريحاً بغارات إسرائيلية على لبنان رغم جهود تثبيت وقف النار القصف طال مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب

نعيم برجاوي/ الأناضول

قتل 12 شخصا وأصيب 16 آخرون، الخميس، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي (شرق) أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة.

وفي قضاء صور (جنوب)، أدت غارة على منطقة المساكن إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم 3 أطفال وسيدتان، وفق الوزارة.

كما قتل شخص وأصيب آخر في غارة استهدفت بلدة "معركة" بالقضاء ذاته، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة العباسية بقضاء صور عن مقتل 3 أشخاص، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وبحسب المصدر ذاته، "أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط مستشفى جبل عامل في صور بأكثر من 4 صواريخ"، دون الإبلاغ عن إصابات أو قتلى.

وفي بلدة عرب الجل بقضاء صيدا (جنوب)، أدت غارة إسرائيلية إلى إصابة 7 أشخاص، بينهم طفلان و4 سيدات، وفق وزارة الصحة.

ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

إذ أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، التوصل إلى إعلان نوايا لتنفيذ وقف إطلاق النار، بانتظار موافقة الأطراف عليه، في ختام جولة تفاوض رابعة بواشنطن.

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، أن إعلان النوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.