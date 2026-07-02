بحسب بيانات صادرة عن السعودية والبحرين والعراق وقطر ومصر والأردن والكويت والإمارات واليمن وسلطنة عُمان ولبنان وليبيا

12 دولة عربية تدين الهجوم الإرهابي في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا بحسب بيانات صادرة عن السعودية والبحرين والعراق وقطر ومصر والأردن والكويت والإمارات واليمن وسلطنة عُمان ولبنان وليبيا

عبد الجبار أبوراس / الأناضول

أدانت 12 دولة عربية التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، الخميس، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات خارجية السعودية والبحرين والعراق وقطر ومصر والأردن والكويت والإمارات واليمن وسلطنة عُمان ولبنان وليبيا، أكدت فيها رفضها القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب.

- السعودية

بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير، مؤكدة "تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة".

كما أعربت "عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل".

- البحرين

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، عن إدانة المملكة واستنكارها "الشديدين للانفجار الإرهابي الآثم" بدمشق.

كما تقدمت بـ"خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكدت "تضامن المملكة مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار".

وجددت "موقف المملكة الثابت والرافض لجرائم العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين".

ـ العراق

وأدانت الخارجية العراقية التفجير الذي استهدف مقهى في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين.

وأكدت في بيان، الخميس، تضامن بلادها "الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الأليم، ورفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقانون الدولي".

ـ قطر

أدانت قطر التفجير الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي في دمشق.

وجددت في بيان للخارجية، الخميس، موقفها الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبرت عن تعازيها لذوي الضحايا، وحكومة وشعب سوريا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ـ مصر

كما أعربت الخارجية المصرية عن إدانتها للهجوم، مؤكدة في بيان، الخميس، "رفضها الكامل لكل أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء".

وقدمت خالص تعازيها وصادق المواساة إلى سوريا حكومة وشعبا متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

ـ الأردن

وأدان الأردن الهجوم، مؤكدا على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية فؤاد المجالي، الخميس، "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار".

وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن "الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها".

ـ الكويت

وأعربت الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها للتفجير، مجددة، في بيان، الخميس، موقف الدولة "الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية".

كما عبرت عن خالص تعازي الدولة "ومواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، ومتمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

- الإمارات

وأدانت الإمارات، الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "الدولة تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية"، كما تقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة سوريا وشعبها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

- اليمن

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق.

وجددت، في بيان، "موقف اليمن الرافض للإرهاب، مؤكدة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

كما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

- سلطنة عُمان

وأعربت سلطنة عُمان، الجمعة، عن استنكارها التفجير الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، "موقف السلطنة الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته".

وقدمت خالص تعازيها لحكومة وشعب سوريا، ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

- لبنان

وأدان لبنان، الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، معتبرا أنه يمثل محاولة جديدة لضرب الأمن والاستقرار في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، إن التفجير "أودى بحياة عدد من الأبرياء وأوقع إصابات في صفوف المدنيين، مؤكدة تضامن لبنان مع سوريا وشعبها في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية".

وأضافت الوزارة أن "الاعتداء يمثل محاولة جديدة لضرب الأمن والاستقرار في سوريا، في مرحلة دقيقة من مسيرة تعافيها ونهوضها بعد سنوات طويلة من المعاناة"، معتبرة أن وقوعه في محيط قصر العدل "له دلالة خطيرة، ويوحي باستهداف مقصود لرمز من رموز العدالة وسيادة القانون".

كما تقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

- ليبيا

أدانت وزارة الخارجية الليبية، الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالعاصمة السورية دمشق.

كما جددت الوزارة، "تضامن دولة ليبيا مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الأليم"، وأعربت عن تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب سوريا.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين في الهجوم الذي وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق.

ولم تعلن أي جهة، على الفور، مسؤوليتها عن التفجير، كما لم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة جاهدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية وبسط الاستقرار في العاصمة ومختلف المحافظات.

وتشير القراءات الأمنية إلى وجود جيوب وفلول تابعة للنظام المخلوع تحاول خلق حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار لعرقلة المرحلة الانتقالية.

فيما تؤكد السلطات السورية استمرارها في ملاحقة هذه الخلايا التخريبية، معلنة إحباط عدة مخططات والقبض على عدد من عناصر تلك الفلول بين الفينة والأخرى، لضمان السلم الأهلي وحماية المدنيين.