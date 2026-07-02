1000 يوم من الإبادة.. الثوابتة: إسرائيل محت 2700 عائلة ودمرت أكثر من 90 بالمئة من غزة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، في حوار مع الأناضول:

* أكثر من 40 ألف عائلة في غزة تعرضت للإبادة بينها 2700 عائلة مُسحت بالكامل

* أكثر من مليون و100 ألف طفل في غزة لا يحصلون إلا على وجبة واحدة يومياً

* 9500 مفقود و22 ألف مريض وجريح بحاجة عاجلة للعلاج خارج غزة

* أكثر من 80 بالمئة من سكان غزة باتوا تحت خط الفقر بعد ألف يوم من الحرب

* أكثر من مليون نازح يعيشون في المواصي وسط ظروف “غير إنسانية”

* إسرائيل أعادت القطاع عشرات السنين إلى الوراء.

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إن أكثر من 2700 عائلة فلسطينية أُبيدت بالكامل خلال ألف يوم من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، فيما دُمّر أكثر من 90 بالمئة من مساحة القطاع، واصفا ما يجري بأنه "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأضاف الثوابتة، في مقابلة مع الأناضول بمناسبة مرور ألف يوم على الحرب، أن القطاع "انتقل من حالة من الحياة والاستقرار النسبي إلى واقع من الدمار الشامل"، مؤكدا أن الفلسطينيين في غزة يواجهون أوضاعا إنسانية واقتصادية وصحية غير مسبوقة.

**إبادة عائلات

وأوضح الثوابتة أن أكثر من 40 ألف عائلة فلسطينية تعرضت للإبادة خلال الحرب، من بينها أكثر من 2700 عائلة أُبيدت بالكامل ومُحيت من السجل المدني بعد مقتل جميع أفرادها.

وأضاف أن أكثر من 12 ألف عائلة لم يبق منها سوى فرد واحد على قيد الحياة، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

وأشار إلى أن حصيلة الضحايا تجاوزت 73 ألف قتيل وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى أكثر من 173 ألف مصاب، فيما لا يزال أكثر من 9500 شخص في عداد المفقودين.

ولفت إلى أن مئات الجثامين لا تزال ملقاة في الطرقات وفي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها بسبب استمرار العمليات العسكرية.

**دمار غزة

وقال الثوابتة إن الجيش الإسرائيلي دمّر أكثر من 90 بالمئة من مساحة قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع "أُعيد عشرات السنوات إلى الوراء" نتيجة الاستهداف الممنهج لمختلف مقومات الحياة المدنية.

وأوضح أن القصف طال الأحياء السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، ودور العبادة، إلى جانب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والطرق، والمنشآت الخدمية، ما أدى إلى شلل واسع في مختلف القطاعات.

وأضاف أن القطاع الصحي تعرض لتدمير واسع أدى إلى انهيار قدراته التشغيلية، موضحا أن المستشفيات العاملة حاليا لا تقدم سوى نحو 20 بالمئة من الخدمات التي كانت تقدمها قبل الحرب.

وأشار إلى أن أكثر من 22 ألف جريح ومريض يحتاجون بصورة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، إلا أن إغلاق المعابر واستمرار القيود المفروضة على حركة المرضى يحولان دون حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

**معاناة إنسانية

وفي الجانب الإنساني، قال الثوابتة إن أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون أوضاعا نفسية ومعيشية بالغة الصعوبة نتيجة النزوح المتكرر وفقدان المنازل ومصادر الدخل.

وأضاف أن أكثر من مليون نازح يقيمون في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة داخل خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والغذاء والدواء.

وتابع أن الحرب أدت أيضا إلى تدمير الاقتصاد المحلي بشكل شبه كامل، لافتا إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الفلسطينيين في القطاع باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وفق مؤشرات دولية.

وقال إن عشرات آلاف الأسر لم تعد قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية، فيما يكتفي عدد كبير من الفلسطينيين في غزة بوجبة واحدة يوميا أو أقل.

وأضاف أن أكثر من مليون و100 ألف طفل في غزة لا يحصلون يوميا إلا على وجبة واحدة، معتبرا أن ذلك يمثل "سياسة تجويع ممنهجة" تمارس بحق المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء.

**تقصير دولي

واتهم الثوابتة المجتمع الدولي بالفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، قائلا إن "العالم لم ينجح، ولو لمرة واحدة، في وقف العدوان أو حماية المدنيين".

وأضاف أن المؤسسات الدولية ومجلس الأمن "يتحملان مسؤولية أخلاقية وقانونية عن استمرار هذه المأساة".

وأكد أن الجهات الحكومية في قطاع غزة تواصل توثيق الخسائر والأضرار والانتهاكات التي تعرض لها السكان والمنشآت المدنية.

وأشار إلى أن تقريرا شاملا يوثق آثار ألف يوم من الحرب سيصدر خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختصة.

**إعادة الإعمار

وقال إن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب جهودا دولية واسعة تشمل إعادة بناء أكثر من 500 مدرسة وجامعة، وأكثر من ألف مسجد وثلاث كنائس، إلى جانب إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، والطرق، والبنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأكد أن غزة "تعيش كارثة إنسانية عميقة ومتفاقمة"، داعيا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الراعية لاتفاقات وقف إطلاق النار، إلى التحرك العاجل لوقف الحرب، وفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، والشروع في عملية إعادة الإعمار.

وقال: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن قطاع غزة يتجه نحو انهيار إنساني غير مسبوق، وسيبقى العالم شاهدا على واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث".

