إسطنبول/ الأناضول

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، مرسوما يقضي بإحداث جامعة علمية متخصصة في العلوم العسكرية، تحت اسم "الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية".

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد، وتعزيز منظومة التعليم والتدريب العسكري وفق أسس علمية حديثة.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الشرع، أصدر "المرسوم رقم 147 لعام 2026، القاضي بإحداث جامعة علمية متخصصة تعليمية وتدريبية في العلوم العسكرية، تسمى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية".

وأضافت أن مقر الجامعة سيكون في دمشق، وأنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويجيز المرسوم إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة للجامعة في دمشق والمحافظات السورية الأخرى.

وتضم الجامعة الأكاديمية العسكرية العليا، التي تتبع لها كلية الدفاع الوطني، وكلية الحرب العليا، وكلية القيادة والأركان.

كما تضم الكلية الحربية الجوية، والكلية الحربية البحرية، والكلية الحربية البرية، وكلية العلوم الإنسانية والإدارية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والمعاهد التقنية العسكرية.

ولم يورد المرسوم تفاصيل إضافية بشأن موعد بدء عمل الجامعة أو آلية القبول فيها.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي إنه بحث مع وفد من وزارة الدفاع، برئاسة اللواء سليم إدريس، سبل تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل والتعليم العسكري.

وأشار الحلبي، إلى أن اللقاء تناول مشروع إحداث جامعة للعلوم العسكرية، باعتباره خطوة لدعم التعليم الأكاديمي المتخصص وتطوير مسارات التأهيل العسكري وفق معايير علمية حديثة.

وتتخذ الحكومة السورية إجراءات لإعادة تنظيم القوات المسلحة وتوحيد التشكيلات العسكرية ضمن وزارة الدفاع، إلى جانب تطوير منظومة التعليم والتدريب العسكري.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخلت فصائل الثورة السورية العاصمة دمشق، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971-2000).