تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب تدوينة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية..

رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا الثلاثاء تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب تدوينة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية..

أنقرة / الأناضول

أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيزور تركيا غدا الثلاثاء.

وقال دوران في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، إن الزيدي سيزور تركيا الثلاثاء تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر أنه خلال الزيارة سيتم استعراض العلاقات بين البلدين في جميع الجوانب بما في ذلك الأمن والتجارة والطاقة والنقل وإدارة المياه.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، حسبما أفاد دوران.