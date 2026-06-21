جاء ذلك في بيان للحزب ..

"حزب الله": المفاوضات مع إسرائيل تستهدف دفع لبنان للاستسلام جاء ذلك في بيان للحزب ..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول



انتقد "حزب الله"، الأحد، المفاوضات المباشرة المرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، معتبرا أنها تستهدف دفع لبنان إلى "الإذعان والاستسلام" وتمس سيادته.

وقال الحزب، في بيان، إن "جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن تأتي لكي يبصم لبنان على ما تسطره الإدارة الأمريكية من إملاءات تصادر سيادته، وتنقل موقعه السياسي إلى ضفة المتصالحين مع الاحتلال الصهيوني وكيانه اللقيط"، وفق تعبيره.

وأضاف: "ليس مأمولا على الإطلاق أي خير ينجم عن هذه المفاوضات التصالحية، لأن منطلقها خاطئ ومريب وهدفها إذعان واستسلام".

وتابع: "إننا في حزب الله ندين مجددا نهج التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني وجولاته وما ينجم عنها".

كما أدان الحزب ما اعتبره "الوظيفة التعطيلية" للمفاوضات، التي قال إنها تشكل عثرة في مواجهة "مشروع العدو وجهود الميدان المقاوم".

وأضاف أن السلطة اللبنانية يمكن أن تستثمر تلك الجهود "لتحقيق انسحاب كامل وغير مشروط من أرضنا اللبنانية".

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة واشنطن بين 23 و25 يونيو/ حزيران الجاري.

وتلك الجولة ستكون الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، عقب 4 جولات سابقة بين الطرفين انطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، ضمن مسار يهدف إلى إبرام اتفاق.

ويأتي انعقاد الجولة المرتقبة الثلاثاء، بعد أيام من توقيع واشنطن وطهران، مساء الأربعاء، اتفاقا ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، وبعد يومين من انطلاق مفاوضات بين أمريكا وإيران الأحد في سويسرا.

ومنذ فجر الجمعة، صعد الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب وشرق لبنان، حيث شن أكثر من 200 غارة زعم أنها استهدفت مواقع تابعة لـ"حزب الله"، فيما أفاد مراسل الأناضول بأن معظم الهجمات طالت منازل وأعيانا مدنية.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 83 شخصا وإصابة 141 آخرين، الجمعة، وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما قُتل 22 شخصا وأصيب 18 آخرون على الأقل السبت، بحسب إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

