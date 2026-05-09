​​​​​جيش إسرائيل ينذر بإخلاء 9 قرى وبلدات بجنوب لبنان ويدعي استهداف أكثر من 85 بنية تحتية لـ"حزب الله" بعدة مناطق في لبنان، دون تعليق فوري من الحزب

إسطنبول / الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، السبت، سكان 9 قرى وبلدات جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لتنفيذ هجمات ادعى أنها تستهدف مواقع لـ"حزب الله".

وأصدر الجيش بيانا بإنذار إلى سكان بلدات وقرى طير دبّا والعباسية وبرج رحال ومعروب وباريش وأرزون وجنّاتا وعين بعال في قضاء صور، والزرارية بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

وطالبهم بإخلاء منازلهم "فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".

وقال الجيش إن ذلك يأتي "في ضوء العمل بقوة ضد حزب الله"، مدعيا أن الأخير "خرق" اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي وحتى 17 مايو/ أيار الجاري.

ويأتي الإنذار عقب قصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في عدة بلدات جنوبي لبنان، في سياق سلسلة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي بيان منفصل، ادعى الجيش الإسرائيلي استهدافه خلال 24 ساعة "أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله" بعدة مناطق في لبنان.

وقال إن الاستهدافات شملت "مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق، ومباني استخدمت لأغراض عسكرية" ضد إسرائيل.

وأضاف أنه استهدف في منطقة البقاع شرقي لبنان "موقعا تحت أرضي استخدمه حزب الله لإنتاج وسائل قتالية".

كما زعم استهداف عناصر من "حزب الله" قال إنهم عملوا على مهاجمة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

ولم يصدر عن "حزب الله" أي تعليق فوري على المزاعم الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان خلف 2759 قتيلا و8 آلاف 512 جريحا، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون نازح، وفق أحدث معطيات رسمية لبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.