ثاني أيام العيد.. إسرائيل تقتل فلسطينيا قرب مسجد في غزة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

قتل فلسطيني وأصيب آخرون، الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول، بـ"وصول جثمان شهيد وعدد من المصابين" إلى المستشفى المعمداني في غزة، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين خلف مسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة، وفق شهود عيان لمراسل الأناضول.

ومساء الأربعاء أول أيام العيد، قتل 10 فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدتان وأصيب 18 آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 شهور، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته نحو 910 فلسطينيين وإصابة 2747 آخرين، حتى الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.