"يونس إمره" ينظم فعالية للتعريف بالإفطار التركي في رام الله بمشاركة طلبة من جامعة بيرزيت وآخرين يدرسون اللغة التركية في المركز..

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

نظم مركز "يونس إمره" الثقافي التركي، الأحد، فعالية للتعريف بالإفطار التركي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وشارك في الفعالية طلبة من جامعة بيرزيت شمالي رام الله، وآخرون يدرسون اللغة التركية في "يونس إمره".

وقال مدير المركز الثقافي التركي في رام الله عبد القادر أسطيح، للأناضول، إن الفعالية تأتي ضمن جهوده للتعريف بالثقافة التركية عموما، والمطبخ التركي على وجه الخصوص.

وأضاف أن المركز يحرص على تعريف الطلبة الفلسطينيين، وخاصة دارسي اللغة التركية، بالعادات والتقاليد التركية، باعتبار المطبخ جزءا أساسيا من الهوية الثقافية.

وأشار إلى أن المطبخ التركي "غني ومتوارث من المطبخ العثماني، كما يتميز بتنوع كبير نتيجة تفاعل ثقافات الشعوب التي كانت ضمن الدولة العثمانية".

ولفت إلى أن الفعالية أتاحت للطلبة التعرف إلى أصناف الطعام التقليدية التي تقدم على مائدة الإفطار في تركيا، فضلا عن معرفة أوجه التشابه بين المطبخين الفلسطيني والتركي.

وتضمنت المائدة أصنافا متنوعة من الأطعمة المالحة والحلويات، إلى جانب خبز السميت، الذي يعد من أشهر المخبوزات التقليدية التركية.

وأكد أسطيح أن المركز ينظم على مدار العام أنشطة ثقافية ولغوية تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين الفلسطيني والتركي، وتشجيع الطلبة على تعلم اللغة التركية والتعرف إلى ثقافة البلاد.

ويمتلك معهد "يونس إمره" التركي فرعين رسميين في فلسطين؛ الأول فرع القدس الذي افتتح عام 2013 تحت اسم "المركز الثقافي التركي، التابع للقنصلية التركية العامة بالقدس"، والثاني فرع رام الله الذي افتتح عام 2018، ليتوسع عمل المعهد في الضفة الغربية.

وتأسس معهد "يونس إمره" الثقافي عام 2009، وينشط في عشرات الدول حول العالم للتعريف بالثقافة واللغة التركية، وفتح أبواب تركيا الثقافية نحو العالم.