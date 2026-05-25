"يوم التروية".. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات توافد حجاج بيت الله الحرام على مشعر مِنَى غربي السعودية..

إسطنبول/ الأناضول

بدأت مناسك حج هذا العام 1447 هـ، الاثنين، بتوافد حجاج بيت الله الحرام على مشعر مِنَى غربي المملكة، وسط تأكيد السعودية على وجود "منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن "حجاج بيت الله الحرام بدأوا صباح الاثنين، الثامن من ذي الحجة 1447هـ، التوافد إلى مشعر مِنَى لقضاء يوم التروية مقتدين في ذلك بسنة النبي محمد وسط أجواء إيمانية يملؤها التلبية والتسبيح والتكبير".

وأضافت أنه "تم تسخير الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والروحانية، مع توجيه القيادة الجهات الحكومية والخدمية كافة للعمل بجد وإخلاص لإنجاح موسم الحج".

وأكدت قناة الإخبارية السعودية، الاثنين أن توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر مِنَى لقضاء يوم التروية يأتي وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم

ولفتت إلى أن المشاعر المقدسة شهدت زراعة أكثر من 60 ألف شجرة وتشغيل أكثر من 400 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء على ضيوف الرحمن في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في بيان أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مشعر منى يوم التروية (45) درجة مئوية، والصغرى (28) درجة مئوية.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين، 25 مايو/ أيار، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، بحسب ما ذكره قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية