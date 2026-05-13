ولي عهد السعودية يبحث مع رئيس الإمارات جهود تعزيز استقرار المنطقة في اتصال هاتفي، هو الثاني من نوعه بين الجانبين خلال نحو أسبوع

إسطنبول/ الأناضول

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، جهود تعزيز استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي، برئيس الإمارات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاتصال "بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، كما جرى استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وهذا ثاني اتصال هاتفي، يجريه ولي العهد السعودي برئيس الإمارات خلال نحو أسبوع.

وفي 5 مايو/ أيار الجاري، أكد ولي العهد السعودي، خلال اتصال مع محمد بن زايد، وقوف بلاده إلى جانب الإمارات إثر تجدد الاعتداءات الإيرانية عليها.

ووقتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة (كروز) و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة، في تجدد للاعتداءات.

وبدأت هجمات إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، في إطار ما وصفته بأنه رد على "عدوان أمريكي إسرائيلي" استهدفها منذ ذلك التاريخ، واستمر حتى إعلان وقف إطلاق النار من جانب واشنطن وطهران فجر 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت إيران حينها إنها تستهدف ما سمته "مصالح أمريكية في المنطقة"، لكن بعض هجماتها أصاب أهدافا مدنية وأوقع قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.