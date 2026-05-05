ولي عهد السعودية يؤكد الوقوف مع الإمارات ضد الاعتداءات الإيرانية خلال اتصال هاتفي أجراه محمد بن سلمان مع الرئيس الإماراتي، وفق وكالة الأنباء السعودية..

إسطنبول / الأناضول



أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب الإمارات إثر تجدد الاعتداءات الإيرانية عليها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمد بن سلمان مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة إن ولي العهد أعرب عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات".

وأكد ولي العهد السعودي، "وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها".

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي "استعراض المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة (كروز) و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.

وبدأت هجمات إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، في إطار ما وصفته بأنه رد على "عدوان أمريكي إسرائيلي" استهدفها منذ ذلك التاريخ، واستمر حتى إعلان وقف إطلاق النار من جانب واشنطن وطهران فجر الأربعاء 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت إيران حينها إنها تستهدف ما سمته "مصالح أمريكية في المنطقة"، لكن بعض هجماتها أصاب أهدافا مدنية وأوقعت قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

