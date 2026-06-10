بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، ووفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة

ولي العهد السعودي يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، ووفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة

إسطنبول/ الأناضول

*رئيس وزراء لبنان: القرار يجسد ثقة المملكة بلبنان والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين

وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة "وفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها بيروت في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن وزير خارجية البلاد فيصل بن فرحان، أجرى اتصالًا هاتفيًا، برئيس وزراء لبنان نواف سلام.

وأضافت أن فيصل بن فرحان، نقل خلال الاتصال توجيه ولي عهد السعودية باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء.

وبحسب الوكالة، فإن توجيه ولي العهد السعودي يأتي أيضا "وفقًا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون معها وتقديمه التعهدات المطلوبة".

وأكد وزير الخارجية، خلال الاتصال، "دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وثقته باتخاذ الأشقاء في لبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه".

وفي عام 2021، فرضت السعودية حظرا شاملا على الواردات اللبنانية بسبب تفشي تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة.

كما شهدت العلاقات السعودية - اللبنانية تراجعاً في السنوات الأخيرة، على خلفية بعض مواقف "حزب الله"، إلا أن أمينه العام نعيم قاسم، دعا السعودية لفتح صفحة جديدة مع الحزب.

وتُعتبر دول الخليج، لا سيما السعودية، من أهم الأسواق للمنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوة انتعاشة لقطاعات لبنانية عدة مثل الزراعة والصناعات الغذائية.

*نواف سلام يشكر ولي العهد السعودي

وعقب الخطوة السعودية، توجه رئيس وزراء لبنان بالشكر لولي العهد السعودي، على قرار "رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين".

‏وقال نواف سلام، في بيان، إن "هذا القرار يجسد ثقة المملكة بلبنان والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصالح الشعبين".

وأضاف أن القرار "يُشكّل خطوة مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين والمصدّرين اللبنانيين، بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستقرار في لبنان".

‏وأعرب سلام، عن "تطلع الدولة اللبنانية إلى مواصلة العمل والتنسيق مع المملكة لترسيخ أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق الخير والازدهار للبلدين الشقيقين".

والجمعة، قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن ولي العهد السعودي، وعد الرئيس جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي، بإعادة فتح أسواق المملكة أمام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية، بناء على دعوة من الأخير.

وتأتي هذه التطورات، بينما يشهد لبنان عدوانا إسرائيليا على بلدات الجنوب، في خرق يومي لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن تمديده حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، إلى 3 آلاف و696 قتيلا و11 ألفا و413 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.