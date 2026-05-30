وقف الديانة التركي يوزع لحوم الأضاحي على ألف عائلة عراقية في كركوك بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية

كركوك / الأناضول

وزع وقف الديانة التركي بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية، السبت، لحوم الأضاحي على ألف عائلة في مدينة كركوك شمالي العراق.

وفي تصريح للأناضول، أفاد رئيس جمعية الأخوة والثقافة لتركمان العراق حسين كريم، بأن أمانات وتبرعات أهل الخير والمحسنين في تركيا وصلت إلى مستحقيها من المحتاجين.

وأوضح أن لحوم الأضاحي المقدمة من وقف الديانة ورئاسة الشؤون الدينية التركيين جرى توزيعها على ألف عائلة في كركوك، مشيرا إلى أن عمليات التوزيع شملت 3 أحياء في المدينة.

وأعرب كريم عن شكره وامتنانه لوقف الديانة ورئاسة الشؤون الدينية على دعمهم المستمر الذي لم ينقطع، كما هي العادة في كل عيد أضحى.

من جانبها، أعربت دريا قلعة لي، عضو مجلس إدارة جمعية الأخوة والثقافة لتركمان العراق، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في توزيع لحوم الأضاحي في كركوك بدعم من وقف الديانة التركي.

ووجهت قلعة لي الشكر للوقف لعدم نسيانه الأيتام، والأرامل، والعائلات ذات الدخل المحدود في كركوك خلال هذه الأيام المباركة.

