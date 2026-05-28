ضمن برنامج عالمي ينظمه وقف الديانة التركي في 86 دولة

وقف الديانة التركي يوزع لحوم أضاح على أسر محتاجة في لبنان ضمن برنامج عالمي ينظمه وقف الديانة التركي في 86 دولة

بيروت/ نعيم برجاوي / الأناضول

وزعت فرق وقف الديانة التركي، الخميس، لحوم أضاح على أسر محتاجة في لبنان، بمناسبة عيد الأضحى.

وقال ممثل الوقف في لبنان بلال أوزير، في حديث للأناضول، إن الحملة تأتي ضمن برنامج عالمي ينظمه وقف الديانة التركي في 86 دولة.

وأضاف أن الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية التابع لرئاسة الشؤون الدينية، إلى جانب وقف الديانة، يساهمان في جمع تبرعات الأضاحي وتنفيذ عمليات التوزيع.

وأوضح أوزير أن عدد الأضاحي التي يتبرع بها المحسنون سنويا لصالح الوقف يراوح بين 800 ألف و900 ألف أضحية حول العالم.

وأشار إلى أن فرق الوقف تشرف في لبنان على ذبح الأضاحي وتجهيزها وتوزيعها على الأسر المحتاجة.

وشملت عمليات التوزيع مناطق بيروت وشمالي وجنوبي لبنان، إضافة إلى منطقة البقاع شرقي البلاد.

وأكد أوزير أن الوقف يعمل سنويا على توسيع نطاق أنشطته الخيرية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

يأتي ذلك في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يشهدها لبنان منذ سنوات، أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، وفي ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ بداية مارس/آذار الماضي.

ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، وأمس الأربعاء هو أول أيامه للعام الهجري الحالي 1447.

