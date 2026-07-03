وفود رسمية وشعبية من العراق وسلطنة عمان وقطر ولبنان واليمن ومصر والسعودية شاركت في مراسم الوداع، بحسب وسائل إعلام عربية وإيرانية

وفود عربية تشارك بمراسم تشييع خامنئي في طهران وفود رسمية وشعبية من العراق وسلطنة عمان وقطر ولبنان واليمن ومصر والسعودية شاركت في مراسم الوداع، بحسب وسائل إعلام عربية وإيرانية

إسطنبول/ الأناضول

شاركت وفود عربية، الجمعة، في مراسم وداع رسمية بالعاصمة الإيرانية طهران للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قتل بغارة أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عربية وإيرانية، شاركت وفود رسمية وشعبية من العراق وسلطنة عمان وقطر ولبنان واليمن ومصر والسعودية في مراسم الوداع، ضمن ترتيبات التشييع التي تستمر عدة أيام.

** العراق

ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي شارك، الجمعة، في مراسم تشييع خامنئي.

من جهتها، قالت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية إن العراق شارك بوفد رفيع ضم، إلى جانب الحلبوسي، الرئيس نزار آميدي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وشيوخ عشائر ونوابا في البرلمان وممثلين عن العتبات المقدسة في كربلاء والنجف وفصائل "الحشد الشعبي".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استقبل، الجمعة، نظيره العراقي آميدي والوفد المرافق له.

** اليمن

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي اليمنية أن وفدا من الجماعة توجه إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع خامنئي، دون أن تذكر أسماء أعضاء الوفد.

** لبنان

شارك وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، في مراسم التأبين الرسمية بطهران، وفق بيان للوزارة على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضح البيان أن منسى، شارك ممثلًا للجمهورية اللبنانية، وقدّم التعازي إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ووزير الدفاع بالوكالة اللواء سيد مجيد ابن الرضا، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية القريبة من "حزب الله" أن وفدا قياديا من الحزب شارك في مراسم التشييع.

وتحدثت قناة "الميادين"، عن مشاركة شخصيات لبنانية في المراسم ذاتها، دون ذكر أسمائها.

غير أن وكالة "فارس" ذكرت أن وفدا من كتلة "حركة أمل" النيابية حضر المراسم، وسلم رسالة موقعة من رئيس مجلس النواب، رئيس الحركة نبيه بري، دون أن توضح الجهة التي تسلمت الرسالة.

** مصر

ذكرت وكالة "فارس" أن وفدا رفيع المستوى يقوده رئيس مجلس الشيوخ المصري عصام الدين فريد، شارك في مراسم التشييع، فيما أوضحت قناة "الميادين" أن الأزهر وعلماء مصريين سجلوا أيضا حضورا في التشييع.

** فلسطين

ذكرت حركة "حماس"، في بيان، أن وفدا قياديا من الحركة برئاسة رئيس المجلس القيادي (محمد درويش)، شارك في مراسم التشييع في طهران.

وقدم الوفد واجب العزاء إلى القيادة والشعب الإيرانيين، معربًا عن تعازيه في وفاة خامنئي ومن قُتلوا معه، ومؤكدًا تضامن الحركة مع إيران في هذا المصاب.

كما أكد الوفد على متانة العلاقة بين الحركة وإيران، مثمنًا "دعم إيران للشعب الفلسطيني ومقاومته".

كما أشارت وكالة "فارس" إلى مشاركة فصائل فلسطينية في مراسم وداع خامنئي، بينها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

** دول الخليج

ووفق "فارس"، وصلت وفود رسمية من البحرين وقطر والسعودية، إلى جانب شخصيات اعتبارية وسفراء دول عربية معتمدين لدى طهران، للمشاركة في مراسم الوداع.

وذكرت "إرنا" أن رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم وصل إلى طهران على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم التشييع.

فيما أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن وفدا رسميا برئاسة رئيس مجلس الدولة عبد الملك بن عبد الله الخليلي شارك في مراسم تشييع خامنئي، ونقل تعازي سلطان عمان هيثم بن طارق إلى القيادة الإيرانية.

ومن المتوقع أن يشارك في مراسم التشييع رؤساء حكومات وبرلمانات ووزراء خارجية ومبعوثون من عشرات الدول، بحسب إعلام إيراني.

وبدأت إيران، الجمعة، مراسم وداع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع حداد وتشييع يتضمن محطات في مدن إيرانية وعراقية، قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وتبدأ مراسم التشييع الشعبي، السبت، حيث يتوافد المشاركون اعتبارا من الساعة السادسة صباحا إلى مصلى الإمام الخميني في طهران لإلقاء نظرة الوداع وتقديم واجب العزاء.

وتعتزم السلطات الإيرانية دفن جثمان خامنئي، الخميس المقبل الموافق 9 يوليو/ تموز الجاري، في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

وقتل خامنئي، الذي حكم إيران لنحو 36 عاما، في غارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب على إيران، وفق إعلام دولي وإيراني.