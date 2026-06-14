وفد قطري يزور إيران ضمن جهود الوساطة بين طهران وواشنطن بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية..

طهران/ الأناضول

أجرى وفد قطري مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران، ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، وصل الوفد القطري إلى طهران لبحث آخر تطورات المسار الدبلوماسي في إطار جهود الوساطة.

وأجرى الوفد القطري مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العملية الدبلوماسية الجارية مع الولايات المتحدة.

ولم تقدم "تسنيم" معلومات حول هوية المسؤولين المشاركين في الوفد القطري.

والسبت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

وعقب ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الاتفاق سيُوقع الأحد، وإن مضيق هرمز سيُعاد فتحه أمام الجميع فور التوقيع.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ 13 أبريل، تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.