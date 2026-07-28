لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وفق الحركة

وفد "حماس" المفاوض يتوجه إلى القاهرة الثلاثاء لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وفق الحركة

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت حركة "حماس" أن وفدها المفاوض سيتوجه الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان عبر حسابها على منصة تلغرام: "يتوجه اليوم الثلاثاء الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب الإبادة الجماعية في غزة، ما خلّف أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي أسفر عن مقتل 1207 فلسطينيين وإصابة 3914 آخرين.

وأضافت "حماس" أنه "من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والإخوة الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية".

وأوضحت أن المباحثات تهدف إلى "تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق كافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب".

وتخرق إسرائيل الاتفاق بتقييد إدخال المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وبينما أوفت "حماس" بالتزامات المرحلة الأولى من الاتفاق عبر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، تنصلت إسرائيل من تعهداتها عبر القصف المستمر وتقييد المساعدات الإنسانية.

ومن بين بنود المرحلة الثانية: انسحاب أوسع للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء إعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهي بنود لم تُنفذ بعد، فيما تصر إسرائيل على نزع السلاح أولا.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات أممية.