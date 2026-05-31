وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على مدينة غزة في إطار خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار..

غزة/ رمزي محمود/ الأناضول

توفي شاب فلسطيني، صباح الأحد، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدفه السبت وسط مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة للأناضول بوفاة الشاب سعيد فايز شمالي (27 عاما)، جراء إصابته بجروح خطيرة أصيب بها السبت، في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط سوق فراس وسط مدينة غزة.

يأتي ذلك في إطار خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي وقت سابق صباح الأحد، قالت مصادر محلية للأناضول إن طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" إسرائيلية أسقطت قنبلة على خيمة تؤوي نازحين وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، دون حدوث إصابات.

فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بكثافة تجاه مراكب الصيادين وساحل مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وفقا لشهود عيان.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، أفادت مصادر محلية باستهداف طائرة مروحية إسرائيلية الطابق العلوي من مدرسة "أبو عريبان" بصاروخ، دون إصابات.

وطال قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمخيم البريج شرقي المحافظة الوسطى.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات إسرائيلية متمركزة شرقي مدينة خان يونس النار تجاه مناطق وسط المدينة، بينما طال قصف من زوارق حربية ساحلها.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية..

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 930 فلسطينيا وأصاب 2819، معظمهم أطفال ونساء.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.