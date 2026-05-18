وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي شمالي الخليل

​​​​​​​رام الله/ الأناضول



توفي فلسطيني، الاثنين، متأثرًا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية أمس، شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل الأناضول، بوفاة الشاب محمود زياد محمود العملة (32 عاما) متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية صباح أمس الأحد، قرب بلدة بيت أولا شمال الخليل.

وكان العملة قد أصيب برصاص الجنود المتمركزين عند الجدار الفاصل المقام على أراضي الفلسطينيين غرب بيت أولا.

وكثيرا ما يتعرض الفلسطينيون لإطلاق نار مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، لاسيما العمال منهم، خلال محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل للوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل ومدينة القدس المحتلة.



وحسب معطيات الاتحاد العام لعمال فلسطين، فقد قتل أكثر من 50 عاملا فلسطينيا واعتقل أكثر من 38 ألفا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال محاولاتهم العبور للعمل داخل إسرائيل.

وتمنع إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، آلاف العمال الفلسطينيين من العودة إلى أعمالهم، ما يدفع بعضهم إلى سلوك طرق خطرة مثل تسلق الجدار الفاصل أو العبور غير النظامي، في ظل قيود مشددة على الحركة بمدن وعبر بلدات الضفة.