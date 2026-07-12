إقامة صلاة الجنازة على الأمير الراحل (74 عاما) بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل المعزين في قصر لوسيل، الاثنين والثلاثاء والأربعاء

وفاة أمير قطر السابق وتشييع جثمانه بعد المغرب إقامة صلاة الجنازة على الأمير الراحل (74 عاما) بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل المعزين في قصر لوسيل، الاثنين والثلاثاء والأربعاء

​​​​​​​إسطنبول / الأناضول

أعلنت قطر، صباح الأحد، وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما.

وقال الديوان الأميري في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم 27 محرم 1448، الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاما".

وأضاف: "تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

ولاحقا، أفاد الديوان، في بيان، بأن الصلاة على الأمير الراحل ستقام بعد صلاة المغرب، الأحد، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل.

وسيستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:00 إلى 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 إلى 08:30 ت.غ)، وخلال الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء، وفق الديوان.

كما أعلن الديوان الأميري الحداد العام في البلاد مدة أربعة أيام، اعتبارا من الأحد.

كما أعلن تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026، على أن يباشر الموظفون أعمالهم الأحد 19 من الشهر ذاته، كما تُنكس الأعلام في جميع أنحاء الدولة طوال مدة الحداد.

وفي عام 1995، تولى الشيخ حمد الحكم، وفي 25 يونيو/ حزيران 2013 سلّم مقاليد الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.