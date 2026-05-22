وسط قيود إسرائيل.. 70 ألف فلسطيني يصلون الجمعة بالمسجد الأقصى الشرطة الإسرائيلية انتشرت بمحيط البلدة القديمة في القدس وعند بوابات المسجد للتدقيق بهويات الشبان الفلسطينيين

القدس / الأناضول

أقام أكثر من 70 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم القيود الإسرائيلية التي تحول دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان مقتضب، إن أكثر من 70 ألفا أقاموا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وذكر مراسل الأناضول أن عشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية انتشروا في محيط البلدة القديمة في شرقي القدس وفي أزقتها وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

وأضاف أن عناصر الشرطة شوهدوا وهم يوقفون عددًا من الشبان الفلسطينيين للتدقيق في هوياتهم.

ومنذ حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تمنع السلطات الإسرائيلية عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى مدينة القدس أو المسجد الأقصى لإقامة الصلاة.

وتقتصر إمكانية الوصول إلى المسجد على سكان القدس والمدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر (الأراضي المحتلة عام 1948).