وسط توتر إقليمي.. باكستان ولبنان يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

إسطنبول/ الأناضول

بحث رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الأوضاع الأمنية الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وذكر الجيش الباكستاني في بيان، الثلاثاء، أن المسؤولين العسكريين عقدا اجتماعا في مقر رئاسة الأركان بمدينة راولبندي، خلال زيارة رسمية يجريها هيكل إلى باكستان.

وتناول اللقاء الوضع الأمني الإقليمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون الدفاعي والعلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تطويرها.

وركز الاجتماع على تعزيز التفاعل المهني والتعاون في مجالات التدريب وتقوية الروابط المؤسسية بين الجيشين.

وأكد منير على أهمية العلاقات الطويلة والودية التي تجمع باكستان بلبنان، وعلى التزام بلاده بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية.

من جانبه، أشاد هيكل بإسهامات باكستان في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين والحفاظ على السلام الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان، الذي تم تمديده برعاية أمريكية حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و637 قتيلا و11 ألفا و188 مصابا، حتى الاثنين، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وشهد يوما الأحد والاثنين تصعيدا عسكريا وقصفا متبادلا بين إيران وإسرائيل في أعقاب غارة نفذتها الأخيرة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، رغم تحذيرات إيرانية، قبل أن يعلن الجانبان وقف العمليات العسكرية.

