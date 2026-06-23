استقبله نظيره أسعد الشيباني في قصر تشرين وفق إعلام سوري رسمي..

وزير خارجية موريتانيا يصل دمشق في أول زيارة رفيعة منذ 2011 استقبله نظيره أسعد الشيباني في قصر تشرين وفق إعلام سوري رسمي..

ليث الجنيدي/ الأناضول

استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، في أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى من نواكشوط إلى العاصمة دمشق منذ العام 2011.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشيباني "استقبل وفداً موريتانياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك في قصر تشرين بدمشق لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين".

وتكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة، كونها تكسر جمودا دبلوماسيا رفيع المستوى استمر لنحو 15 عاماً بين البلدين.

وتعود آخر زيارة لوزير خارجية موريتاني إلى دمشق لمارس/ آذار 2011، وأجرتها آنذاك الناهة بنت مكناس، وذلك قبيل أسابيع من تجميد اللقاءات الرسمية الرفيعة بين البلدين جراء الأحداث في سوريا.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ.

