وزير خارجية موريتانيا يزور تركيا الأربعاء

أنقرة / الأناضول



يجري وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك بزيارة إلى تركيا، الأربعاء، حيث يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان في إطار الزيارة.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، من المتوقع أن يؤكد فيدان خلال لقائه مع نظيره الموريتاني على إرادة تركيا في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى.

ومن المنتظر أن يشدد فيدان على أهمية متابعة القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وموريتانيا الذي عُقد في مايو/أيار 2025، إضافة إلى بحث خطوات زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ومن المرتقب أن يشير فيدان إلى وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي الصناعات العسكرية والدفاعية، وكذلك أهمية تطوير التعاون في مجالات مثل الصيد البحري والزراعة والتعدين.

وكان الوزير الموريتاني مرزوك قد زار تركيا في 21 أبريل/نيسان الماضي، حيث التقى فيدان في إسطنبول.

كما التقى فيدان ومرزوك في عام 2024 على هامش المؤتمر الوزاري الثالث لمراجعة شراكة تركيا-إفريقيا في جيبوتي.

جدير بالذكر أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى موريتانيا عام 2018 كانت أول زيارة على مستوى رئاسة الجمهورية التركية إلى هذا البلد.