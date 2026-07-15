وزير خارجية سوريا يصل الرياض لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، إلى الرياض لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشيباني وصل إلى العاصمة السعودية الرياض "لإجراء مباحثات موسعة مع عدد من المسؤولين السعوديين".

وتعد السعودية من أبرز الدول الداعمة للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية زخما سياسيا واقتصاديا، تخللته لقاءات واتفاقات للتعاون في مجالات متعددة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطاح الثوار السوريون بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).