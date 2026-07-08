في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق بيان لوزيرالخارجية فؤاد حسين

وزير خارجية العراق يتوجه إلى الكويت لبحث تعزيز العلاقات في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق بيان لوزيرالخارجية فؤاد حسين

إسطنبول/ عبد السلام فايز/ الأناضول

توجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، إلى الكويت في زيارة رسمية يبحث خلالها تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال حسين، في بيان: "غادرنا اليوم لإجراء زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة (لم يحدد مدتها)، وهي الزيارة الأولى لنا إلى دول الخليج بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (مايو/ أيار الماضي)".

وأضاف: "يرافقني فيها معالي مستشار الأمن القومي (قاسم الأعرجي)، ومحافظ البصرة (أسعد العيداني)، وكادرٌ متقدم من وزارة الخارجية".

وعن المباحثات، قال الوزير إنها ستتطرق إلى "تطوير العلاقات الأخوية مع الأشقاء في الكويت، بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين".

وتتزامن الزيارة، مع إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية سعود العطوان، الأربعاء، اعتراض الدفاعات الجوية وتعاملها "بنجاح"، مع صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيّرة.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف 85 منشأة "عسكرية أمريكية" في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيّرة، ردا على هجمات أمريكية على جنوب البلاد الليلة الماضية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان، بوساطة باكستان وقطر، مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المذكرة "انتهت"، متوعدا بضرب إيران مرة أخرى.