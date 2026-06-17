وزير النقل التركي: نبذل جهودا جادة لإحياء خط سكة حديد الحجاز الحديث

أنقرة / الأناضول

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن بلاده تبذل جهودا جادة لإحياء خط سكة حديد الحجاز الحديث.

جاء ذلك خلال مشاركة أورال أوغلو في فعالية نظمها اتحاد المقاولين الأتراك بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وأشار الوزير إلى أن المقاولين الأتراك باتوا من بين الأفضل عالميا، لافتا إلى أن نجاحاتهم حول العالم تعكس قوة تركيا في الهندسة والبناء.

وذكر أنه أجرى زيارة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المنصرم، مؤكدا بذل تركيا جهودا لإحياء خط سكة حديد الحجاز الحديث.

وأضاف: "ثمة أعمال يتعين تنفيذها لا سيما في الجانبين الأردني والسوري، ونحن نبذل جهودا جادة لضمان إنجاز هذه المشاريع".

ويعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أُنشئ بين عامي 1900 و1908، وامتد بطول نحو 1322 كيلومترا بين الشام والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقا مع الإضافات إلى نحو 1900 كيلومتر.

وفيما يتعلق بمشروع "طريق التنمية"، أعرب الوزير التركي عن أمله في إحراز تقدم أسرع مع تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.

وتابع: "قبل حضوري هذا الاجتماع، تحدثت مع نظيري العراقي المعين حديثا (وهب الحسني)، الذي سيزور بلادنا الشهر المقبل، وبعد ذلك سأزوره، ونسعى جاهدين لضمان أن يتولى المقاولون الأتراك تنفيذ هذا المشروع".

ومشروع "طريق التنمية"، يمتد من ميناء الفاو العراقي على الخليج العربي وصولا إلى أوروبا عبر تركيا، ويشمل سككا حديدية وطرقا برية بطول 1200 كيلومتر، يجري التخطيط له بمشاركة الإمارات وقطر وتركيا والعراق.

