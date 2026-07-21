في ظل تصعيد بين الحوثيين من جهة والسعودية والحكومة اليمنية من جهة أخرى

وزير الدفاع اليمني: جاهزون لمعركة إنهاء الانقلاب الحوثي في ظل تصعيد بين الحوثيين من جهة والسعودية والحكومة اليمنية من جهة أخرى

اليمن/ الأناضول

أعلن وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي، الثلاثاء، أن الجيش جاهز لخوض ما سماها معركة "إنهاء الانقلاب الحوثي".

وقال العقيلي في بيان، إن "القوات المسلحة (...) في أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية لخوض معركة التحرير وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي أذاق شعبنا الويلات"، بحسب موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع.

ورغم مواجهات متقطعة، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظات ومدن، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وتجددت خلال الأيام الأخيرة مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات عدة، بينها الجوف والضالع وتعز، وسط وعيد متبادل بين الطرفين، فيما يواجه البلد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

ودعا العقيلي اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى "الحفاظ على أولادهم وعدم الزج بهم في معركة خاسرة يخوضها مرتزقة النظام الإيراني بالوكالة"، على حد تعبيره.

ومساء الاثنين، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الشعب والقبائل والقوى الوطنية إلى الالتفاف حول القوات المسلحة من أجل "استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين".

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، دعمها للسعودية، غداة إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على المملكة، ردا على ما قالوا إنه حصار تفرضه على مناطق سيطرتهم.

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان عن "تأييدها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وممراتها المائية".

ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية "في مواجهة التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي للأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب".

ومساء الاثنين، قالت الخارجية السعودية إن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية سفنها، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأدانت الوزارة ما ورد على لسان المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع من "اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني وإعلان حظر الملاحة البحرية عليها".

كما توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، مساء الاثنين، بالرد "بكل حزم وقوة" على تهديدات الحوثيين لسفن التحالف العابرة من مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات لحماية السفن التابعة له.