وزير الدفاع المصري يزور تركيا لبحث دعم التعاون العسكري

القاهرة/ الأناضول

أعلن الجيش المصري، الأحد، أن وزير الدفاع أشرف سالم زاهر غادر إلى تركيا على رأس وفد عسكري لإجراء مباحثات بشأن دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين في العديد من المجالات.

جاء ذلك في بيان للجيش، دون أن يحدد مدة الزيارة وسط تصاعد التعاون المصري التركي على مختلف الأصعدة.

وقال البيان إن الفريق أشرف سالم زاهر توجه "إلى دولة تركيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية بدعوة من وزير الدفاع التركي، يشار غولر".

ومن المقرر خلال الزيارة أن يلتقي الوزير المصري نظيره التركي وعددا من المسؤولين العسكريين لإجراء مباحثات لدعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات، بحسب بيان الجيش.

​​​​​​​وأوائل يوليو/ تموز الجاري، قال سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن، في مؤتمر صحفي إن "التعاون الأمني والعلاقات العسكرية بين تركيا ومصر يسيران بشكل جيد جدا".

وأكد أن "الجيش المصري سيظل ضمانة مهمة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، وفق بيان للسفارة التركية.