خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني..

وزير الدفاع السوري يبحث أوجه التعاون والتنسيق مع قطر خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني..

إسطنبول / الأناضول



بحث وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن، الثلاثاء، أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبو قصرة مع سعود بن عبد الرحمن، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وفق تدوينة لوزارة الدفاع القطرية على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت الوزارة إن الجانبين "استعرضا آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة".

وأضافت أنهما بحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين قطر وسوريا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق أن بحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي في 6 مارس/ آذار الماضي، التطورات الأمنية في المنطقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ترسيخ الأمن، وتحسين الوضع الاقتصادي، وإعادة بناء العلاقات الخارجية.