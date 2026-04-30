وزير الدفاع الإسرائيلي يدعي أن الحرب ضد إيران قد تعود قريبا كاتس قال إن إسرائيل "قد يطلب منها قريبًا العودة إلى العمل وقد تضطر للتحرك مجددا لضمان تحقيق أهدافها"

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، أن الحرب على إيران "قد تعود قريبا"، وهي تصريحات تكررت منه مؤخرا في إطار دفع تل أبيب نحو استئناف الحرب، رغم عدم وجود شواهد قوية على ذلك.

جاءت ذلك خلال كلمة ألقاها في فعالية عسكرية بمقر وزارة الدفاع بتل أبيب، في ظل استمرار التوتر الإقليمي، جراء تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتكررت مؤخرا التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن تأهب تل أبيب لاستئناف الحرب ضد إيران، وهو ما يرى مراقبون أنه يأتي في إطار تحريض تل أبيب الإدارة الأمريكية على معاودة الهجمات مرة أخرى.

في المقابل، لم يصدر عن الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة ما يشير إلى أنها ماضية نحو استئناف الحرب على إيران.

وادعى كاتس، أن "الضربات التي استهدفت إيران خلال العام الماضي أخّرتها لسنوات في جميع المجالات".

وأضاف أن إسرائيل "قد يطلب منها قريبًا العودة إلى العمل (الحرب ضد إيران) وقد تضطر للتحرك مجددا لضمان تحقيق أهدافها"

وأشار إلى أن إسرائيل "تدعم مسار المفاوضات مع إيران"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "الحرب قد تعود قريبًا"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا السيناريو.

وقبل أسبوع، ادعى كاتس، أن تل أبيب "تنتظر ضوءا أخضر" من الولايات المتحدة لاستئناف الحرب على إيران.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب باكستان "إلى حين تقديم طهران مقترحها"، دون تحديد مدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.