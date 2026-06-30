وزير الداخلية التركي يزور سوريا لإجراء محادثات رسمية

دمشق / الأناضول

يجري وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الثلاثاء، زيارة إلى دمشق، لبحث التعاون في مجالات إدارة الكوارث وتدريب قوى الأمن والعودة الطوعية للسوريين المقيمين في تركيا.

وكان في استقبال الوزير التركي والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي نائب وزير الداخلية السوري عبد القادر الطحان ومسؤولون آخرون.

ومن المنتظر أن يلتقي تشيفتشي خلال زيارته نظيره السوري أنس الخطاب ووزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح.

ومن المقرر خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال إدارة الكوارث والطوارئ.

ويناقش تشيفتشي مع المسؤولين السوريين ملفات تبادل المعلومات والخبرات في مجالات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وأمن الحدود، بالإضافة إلى موضوع العودة الطوعية للسوريين المقيمين في تركيا.

وستركز المناقشات أيضًا على إنشاء البنية التحتية اللازمة لتدريب ضباط الشرطة السورية في بلادهم، بهدف تعزيز التعاون في المجال الأمني.

كما من المقرر أن يلتقي الوزير تشيفتشي الرئيس السوري أحمد الشرع.