خليل الحية والوفد المرافق له، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية

وزير الخارجية التركي يستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية والوفد المرافق له، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية

أنقرة/ الأناضول

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس خليل الحية، والوفد المرافق له، في العاصمة أنقرة.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان، الحية، بمناسبة انتخابه في منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق.

واستعرض الحية، خلال اللقاء، الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كثفت أنشطة الاستيطان غير القانونية واعتداءاتها على المقدسات في القدس.

وأكد الحية، أن حركة حماس تواصل انتهاج موقف بنّاء في مفاوضات السلام، كما أطلع الجانب التركي على مستجدات جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جانبه، جدد فيدان، تأكيده دعم تركيا الثابت للقضية الفلسطينية العادلة في كافة المجالات والمحافل الدولية.

وأشار إلى أن تركيا تواصل العمل على إبقاء الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات، على أجندة المجتمع الدولي، كما تواصل بذل كافة الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد فيدان، استمرار دعم تركيا لعملية السلام في غزة.



وأعرب عن تقديره للدور الذي تؤديه حركة حماس في هذا المسار.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية الأخرى.