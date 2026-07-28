في كلمة لوزير التجارة العراقي مصطفى نزار العاني خلال اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأتراك والعراقيين في العاصمة التركية أنقرة..

وزير التجارة العراقي: طريق التنمية مشروع استراتيجي لتعزيز الشراكة مع تركيا في كلمة لوزير التجارة العراقي مصطفى نزار العاني خلال اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأتراك والعراقيين في العاصمة التركية أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

قال وزير التجارة العراقي مصطفى نزار العاني، الثلاثاء، إن مشروع "طريق التنمية" لا يقتصر على تحقيق التنمية الاقتصادية فحسب، بل يمثل مشروعًا استراتيجيًا ذا أهمية تجارية واقتصادية كبيرة للبلدين وشعبيهما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العاني خلال اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال الأتراك والعراقيين، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار الوزير العراقي إلى الاجتماع الذي جمعهم برجال الأعمال الأتراك العاملين في العراق، قائلاً: "لا ينبغي أن تقتصر تجارتنا على المواد الغذائية فقط، بل نهدف إلى تطويرها وزيادتها في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات أيضًا".

وأكد العاني أن الحكومة العراقية ستوفر جميع الشروط اللازمة لتوسيع مجالات الاستثمار، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تسهيل دخول المستثمرين إلى العراق، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم وإنجاز الإجراءات التجارية المطلوبة.

وفيما يتعلق بمشروع "طريق التنمية"، قال: "هذا المشروع لا يقتصر على التنمية فحسب، بل يمثل مشروعًا استراتيجيًا ذا أهمية تجارية واقتصادية للبلدين وشعبيهما".

وأضاف: "سيسهم المشروع في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومن المهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه واستكماله بما يعزز الشراكة التجارية بين العراق وتركيا".

وعقب الاجتماع، قال العاني للصحفيين إن البلدين يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 30 مليار دولار.

ووجّه الوزير العراقي الشكر إلى الشركات التركية على صبرها واستمرارها في تنفيذ أعمالها ومشاريعها في العراق دون توقف، مؤكدًا أنها تتمتع بسمعة راسخة ولا تحتاج إلى تعريف.

كما أشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات داخل العراق، داعيًا الشركات التركية إلى الاستفادة منها وتوسيع استثماراتها في السوق العراقية.