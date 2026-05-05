وزير البترول المصري يزور الجزائر لتوقيع اتفاقيات بقطاع المحروقات

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

بدأ وزير البترول المصري كريم بدوي، الثلاثاء، زيارة عمل إلى الجزائر، يوقع خلالها البلدان اتفاقيات بقطاع المحروقات.

وقالت وزارة المحروقات الجزائرية في بيان، إن الزيارة تأتي بدعوة من وزير المحروقات محمد عرقاب، الذي كان في استقبال الوزير المصري بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين بالعاصمة.

ويزور بدوي الجزائر على رأس وفد يضم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول صلاح الدين عبد الكريم، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجت وليد لطفي، إلى جانب كوادر من الوزارة المصرية.

ولفتت وزارة المحروقات الجزائرية إلى أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون الثنائي، خاصة في مجال المحروقات، وبحث سبل تطوير الشراكة بين مجمع "سوناطراك" (شركة النفط والغاز الوطنية في الجزائر) والشركات المصرية، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار في مجالات النفط والغاز.

كما ينتظر أن تتوج الزيارة، بحسب البيان، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، بما يعزز الشراكة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لما أفاد به مصدر رسمي بقطاع الطاقة الجزائري بتصريح للأناضول، مفضلا عدم كشف اسمه، سيتم توقيع عقد بصيغة الهندسة والبناء (EPC) بين سوناطراك وبتروجت المصرية، لتطوير حقل "حاسي بئر ركايز" بالصحراء الجزائرية.

وفق المصطلحات الهندسية تعني تلك الصيغة تولي المشروع من البداية إلى النهاية تقريبا.

وكانت بتروجت حصلت الخريف الماضي على إسناد مبدئي لمشروع تطوير هذا الحقل النفطي بقيمة 1.087 مليار دولار.

كما ينتظر أن توقع سوناطراك، وفق المصدر ذاته، على مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول بمناسبة الزيارة نفسها.

وتشير تقارير رسمية جزائرية، إلى أن المبادلات التجارية مع مصر تجاوزت مليار دولار بالعام 2024، مقابل 872 مليون دولار عام 2023، أي بارتفاع قدره 18 بالمائة.

ويهدف البلدان إلى رفع مبادلاتهما التجارية إلى 5 مليارات دولار، في الفترة المقبلة، وفق إعلام محلي.

وفيما يخص الاستثمار، كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (حكومية)، عن تسجيل 21 مشروعا لمستثمرين مصريين بالجزائر، منذ 2023 منها 12 مشروعا بشراكة مع مستثمرين جزائريين.