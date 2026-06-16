ميكي زوهار قال للقناة 14 العبرية إن إسرائيل لمن تفعل ذلك احتراما للولايات المتحدة

وزير إسرائيلي يرد على ترامب: كان بإمكاننا محو إيران دون مساعدة أحد ميكي زوهار قال للقناة 14 العبرية إن إسرائيل لمن تفعل ذلك احتراما للولايات المتحدة

​​​​​​​زين خليل/الأناضول

انتقد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زاعما أنه كان بإمكان تل أبيب وحدها أن تمحو إيران عن وجه الأرض.

جاء ذلك في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية الخاصة عقب تصريحات لترامب، الثلاثاء، قال فيها "لولاي لما كانت إسرائيل موجودة اليوم".

وقال زوهار: "أقول للرئيس ترامب إننا نحترمه ونحبه كثيرا، وإنه قدّم الكثير لدولة إسرائيل. لكن عليّ التصحيح له".

وأضاف زاعما: "إسرائيل لم تكن فقط ستكون موجودة وحاضرة في كل ظرف، بل كنا سنضرب إيران بطريقة لا يبقى لديهم فيها كهرباء ولا ماء ولا طعام – لو أردنا ذلك".

وادعى "زوهار" أن قرار عدم توجيه ضربة قاضية للنظام الإيراني نابع من اعتبارات استراتيجية واحترام للتحالف مع الولايات المتحدة.

وأضاف: " لم نفعل ذلك لأننا احترمنا الولايات المتحدة، ولم نكن لنسمح لإيران في أي حال من الأحوال بأن تهدد أمن إسرائيل".

ومضى بزعمه: "لو أرادت إسرائيل، وهي قادرة على ذلك والجميع يعلم أنها قادرة، لكان بإمكانها محو إيران من على وجه الأرض بمفردها"، مضيفاً: "لكننا لم نفعل ذلك احتراماً للولايات المتحدة".

وتابع: "كان بإمكان إسرائيل أن تقف بمفردها، ربما كان الثمن باهظاً، وكنا سندفع ثمناً باهظاً هنا في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وربما في الجيش أيضاً، لكن كان بإمكاننا الوقوف وضرب إيران بقسوة لا مثيل لها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، هاجم ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل، فلا يوجد أي رئيس آخر كان مستعداً لفعل ما فعلته".

وأضاف: "لقد كانت علاقتي مع بيبي (نتنياهو) ممتازة، لكن عليه الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان".

ومساء الثلاثاء، علق نتنياهو في مؤتمر صحفي على الاتفاق بين واشنطن وطهران، متجنبا المواجهة العلنية مع الرئيس الأمريكي ومكتفيا بالقول "هناك حالات لا نتفق فيها أنا والرئيس ترامب، أنا مسؤول عن مصالح إسرائيل الأمنية، ويجب القيام بذلك بحكمة، وهو مسؤول عن مصالح الولايات المتحدة".

كما أقر نتنياهو بأنه لا يعلم بعد تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وواجه نتنياهو بالفترة الأخيرة انتقادات واسعة من قبل المعارضة في إسرائيل التي قالت إن ترامب همشه تماما ووقع الاتفاق مع إيران دون علمه.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما أعلن ترامب الاثنين أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.

