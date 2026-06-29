خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الدفاع القطري من وزير الدفاع الإيراني بالوكالة، وفق بيان لوزارة الدفاع القطرية..

وزيرا دفاع قطر وإيران يبحثان تطورات المنطقة و"التنسيق المشترك" خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الدفاع القطري من وزير الدفاع الإيراني بالوكالة، وفق بيان لوزارة الدفاع القطرية..

إسطنبول/ الأناضول

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، مع وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مجيد ابن الرضا، تطورات المنطقة والتنسيق المشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه آل ثاني من المسؤول الإيراني، وفق بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وقالت الوزارة إن الجانبين استعرضا "آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وأوجه التنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة".

وهذا أول اتصال بين قطر وإيران على مستوى وزارة الدفاع منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي استمرت حتى الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الذي بعده، قبل توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو/ حزيران الجاري.

وبين 28 فبراير و8 أبريل، تعرضت قطر ودول عربية لهجمات إيرانية، قالت طهران حينها إنها استهدفت "مصالح أمريكية" في المنطقة ردا على العدوان، لكن بعض تلك الهجمات أصابت أهدافا مدنية ومنشآت حيوية، وهو ما أدانته تلك الدول.