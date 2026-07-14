الجانبان ناقشا هاتفيا تعزيز التعاون الأمني والتصدي للاتجار بالمخدرات، في ظل إعلان تونس ضبط أكثر من 214 كيلوغراما من المواد المخدرة خلال النصف الأول من 2026..

وزيرا داخلية تونس وفرنسا يبحثان مكافحة الجرائم العابرة للحدود الجانبان ناقشا هاتفيا تعزيز التعاون الأمني والتصدي للاتجار بالمخدرات، في ظل إعلان تونس ضبط أكثر من 214 كيلوغراما من المواد المخدرة خلال النصف الأول من 2026..

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول



بحث وزير الداخلية التونسي خالد النوري، الاثنين، مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه النوري من نونيز، وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية.

وقالت الوزارة إن الجانبين تناولا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.

وأضافت أن الاتصال تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

ويأتي الاتصال بعد أيام من إعلان الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) التونسية ضبط أكثر من 214 كيلوغراما من المواد المخدرة خلال النصف الأول من عام 2026.

وقال الناطق باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري، الجمعة، إن الكميات المحجوزة شملت 78.4 كيلوغراما من الكوكايين، و134.5 كيلوغراما من القنب الهندي، و1.3 كيلوغرام من الماريغوانا، إضافة إلى نحو 180 ألف حبة مخدرة، وفق تصريحات نقلها راديو "موزاييك" الخاص.

