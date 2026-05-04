ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق بيان للخارجية المصرية..

وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الإقليم ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق بيان للخارجية المصرية..

القاهرة / الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي لافروف لبحث مسار العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع السياحة والمشروعات التنموية القائمة بين البلدين.

وأكد الوزيران تطلعهما إلى الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات المختلفة بما يلبي تطلعات الشعبين.

وشهد الاتصال، وفق بيان الخارجية المصرية، تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات ذات الصلة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد عبد العاطي على ضرورة دعم كافة المساعي الرامية لخفض التصعيد والتوتر، والاعتماد على الحوار والدبلوماسية للتوصل لتفاهمات توافقية تراعي شواغل جميع الأطراف، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أبريل فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل أعلنت طهران إعادة فتح المضيق لكنها لاحقا قررت غلقه بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.