وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

القاهرة / الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في ليبيا وشرق المتوسط.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي وجيرابيتريتيس، أجريا اتصالا هاتفيا في إطار التواصل الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأضافت أن الوزيرين أشادا بعمق ومتانة العلاقات بين مصر واليونان، ورحبا بالتطور المتواصل الذي تشهده هذه العلاقات، لاسيما عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو/أيار 2025.

واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إلى جانب التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، دون مزيد من التفاصيل.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان ذاته.