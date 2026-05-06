وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان التطورات في المنطقة خلال اتصال هاتفي "في ضوء تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات"، وفق الخارجية المصرية..

القاهرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، آخر التطورات الإقليمية في ضوء تجدد "الهجمات الإيرانية" على الإمارات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى مساء الثلاثاء، وفق بيان للخارجية المصرية الأربعاء.

وتناول الاتصال التطورات المتلاحقة في المنطقة "خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي وقعت مؤخرا على الإمارات".

والثلاثاء، أعلنت الإمارات تعاملها مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران لليوم الثاني على التوالي.

وكانت الدفاع الإماراتية أعلنت الاثنين، تعاملها مع 15 صاروخا و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات، وذلك في أول هجوم منذ بدء الهدنة بين واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي.



لكن السلطات الإيرانية التي نفت الثلاثاء، تنفيذ أي هجمات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، اتهمت سابقا كلا من إسرائيل والولايات المتحدة بشن هجمات على دول خليجية، ومحاولة تحميل طهران المسؤولية عنها.

ووفق الخارجية المصرية، جدد عبد العاطي إدانة القاهرة واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات.

كما جدد تضامن مصر مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها في هذا "الظرف الدقيق"، مؤكدا دعم القاهرة لكل ما تتخذه أبوظبي من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد على "الموقف المصري الثابت بأن أمن الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، وفق البيان ذاته.



وتتزامن التطورات الجديدة في المنطقة، مع ترقب لمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن.

وفي 11 أبريل الماضي استضافت باكستان جولة محادثات بين واشنطن وطهران لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة التي بدأت في 8 أبريل، بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.