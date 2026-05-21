وزيرا خارجية سوريا والسعودية يبحثان تطورات الإقليم وعلاقات البلدين

ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزيرا خارجية سوريا أسعد الشيباني، والسعودية فيصل بن فرحان، الخميس، التطورات الإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيباني مع فيصل بن فرحان، وفق بيان للخارجية السورية.

وقال البيان إنه جرى "بحث آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد الجانبان "حرصهما على مواصلة التنسيق بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها"، وفق البيان.

كما تبادلا "وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الطرفان على "أهمية تعزيز التنسيق والتشاور ضمن إطار مؤسساتي يرسخ التعاون الثنائي ويدعم الجهود المشتركة".

ويأتي الاتصال بين الجانبين بعد أيام من لقاء الوزير السعودي، مع المبعوث الأمريكي توماس باراك، في الرياض، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم استقرارها.

والسعودية من أوائل الدول التي دعمت الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وعقدت معها شراكات سياسية واقتصادية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).