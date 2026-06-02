أعربا عن أملهما في أن تؤدي المبادرات الدبلوماسية إلى نتائج إيجابية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

وزيرا خارجية باكستان والكويت يبحثان هاتفيا الأوضاع الإقليمية أعربا عن أملهما في أن تؤدي المبادرات الدبلوماسية إلى نتائج إيجابية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

أنقرة / الأناضول

أجرى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، مباحثات بشأن آخر التطورات الإقليمية.

وجرت المباحثات عبر الهاتف، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الباكستانية على منصة شركة "إكس" الأمريكية الثلاثاء.

وأبدى الصباح تقديره لدور باكستان في الوساطة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وجهودها لتسهيل التواصل بينهما، بحسب البيان.

وبالمقابل جدد إسحق دار التزام باكستان بدعم الدبلوماسية والتفاعل المستدام باعتبارهما الطريق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وأعرب الوزيران عن أملهما في أن تؤدي المبادرات الدبلوماسية الحالية إلى نتائج إيجابية قريبا، وأن تسهم في تحقيق سلام دائم.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في باكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

